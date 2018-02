Lift Parkbrug niet geschikt voor buiten

De lift voor fietsers en voetgangers aan de Parkbrug over de Iatliëlei in Antwerpen is eigenlijk niet gemaakt om buiten dienst te doen. De buitendeuren en het aandrijfsysteem zijn onder andere niet bestand tegen de koude. En daarom is de lift vaak defect.



Een foutje van de vorige legislatuur, klinkt het. De lift werd al in 2009 besteld. Er zijn nu wisselstukken onderweg die de problemen moeten oplossen. En intussen is er een vergunning voor de beloofde helling aan de Parkbrug. Volgende maand wordt begonnen met de bouw van die lus. Het is een alternatief voor de lift en de trap. En moet ervoor zorgen dat fietsers de Parkbrug vlotter overkunnen. Dat moet tegen eind dit jaar mogelijk zijn.