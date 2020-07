De 43-jarige John M. (43) uit Antwerpen is maandag voor de rechtbank moeten verschijnen, omdat hij gespuwd zou hebben naar de politie en zich weerspannig gedragen zou hebben. Het openbaar ministerie vorderde achttien maanden cel en 800 euro boete. De veertiger ontkent dat hij agressief was en diende op zijn beurt klacht in tegen de agenten wegens buitensporig politiegeweld. Toen een politiepatrouille op 25 maart langs de tramhalte op de Herentalsebaan in Deurne passeerde, merkten de agenten een man op die met zijn handen schietbewegingen naar hen gemaakt zou hebben. Ook zou hij daarbij 'pang, pang, pang' geroepen hebben. John M. betwist dat echter. Hij zou enkel naar de agenten gewezen hebben, omdat ze geen mondmasker droegen. Wat er ook van zij, de patrouille stopte om zijn identiteit te controleren. De beklaagde zou verbaal agressief zijn geworden en de agenten kregen de indruk dat hij zich aan de controle wilde onttrekken. Hij werd daarom bij de arm gegrepen en tegen een rolluik geduwd. Met veel moeite kon hij worden geboeid en in een combi worden gezet. De veertiger zou geschopt en gespuwd hebben naar de inspecteurs en 'corona' geroepen hebben. Ook in het cellencomplex deed hij lastig en uitte hij bedreigingen. John M. werd aangehouden voor opzettelijke slagen, weerspannigheid, smaad en bedreigingen. De beklaagde ontkende niet dat er een stevige discussie was geweest, maar wel dat hij geweld gebruikt had of gespuwd had naar de agenten. Hij zei bovendien dat de politie zich overdreven agressie naar hem toe gedragen had. De agenten zouden hem minstens vijftien keer geslagen hebben en zijn luchtpijp dichtknepen hebben. "Toen ik mijn cliënt bij zijn eerste verhoor bijstond, zag hij inderdaad bont en blauw. Hij moest zelfs voor verzorging naar het ziekenhuis worden gebracht. Wij twijfelen dan ook aan de waarachtigheid van het aanvankelijk proces-verbaal", pleitte de verdediging. Volgens de agenten werden de verwondingen veroorzaakt door de dwang die ze moest gebruiken omdat de beklaagde zich agressief opstelde. Hun optreden wordt momenteel onderzocht, omdat John M. klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend. Vonnis op 13 juli. Foto Belga