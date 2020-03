Lift voetgangerstunnel linkeroever al zeker tot half mei buiten gebruik

Door problemen met één van de liftkabels is de lift van de Sint-Annatunnel op linkeroever sinds dinsdag 10 maart buiten dienst. Na inspectie blijkt dat de kabels moeten vervangen worden. Gezien de kabels van beide liften even oud zijn zullen ook de kabels van de lift op rechteroever vervangen worden. AWV zal nu zo snel mogelijk een aannemer aan het werk zetten om deze vernieuwing uit te voeren. Concreet blijft de lift op linkeroever zeker tot half mei buiten dienst. De lift op rechteroever blijft in dienst behalve tijdens de werkzaamheden aan de kabels. De totaalrenovatie van de liften die voorzien was voor dit voorjaar is dan weer uitgesteld naar het najaar.

AWV zal zo snel mogelijk de herstellingswerken aan de kabels starten. Hiervoor moet echter een aannemer gezocht en een grote hoeveelheid kabel (meer dan twee km) besteld worden. AWV mikt nu op half mei om de vervanging van de kabels in beide liften rond te hebben. De lift op linkeroever blijft zo lang buiten dienst. De lift op rechteroever blijft functioneren behalve enkele dagen tijdens de werkzaamheden zelf.

De roltrappen op linkeroever zullen tijdens die periode 24/24u in dienst gesteld worden.

Om de storingen en defecten aan de liften van de Sint-Annatunnel grondig en duurzaam aan te pakken, bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer een omvangrijk renovatieproject voor. Zo zullen de liften volledig gemoderniseerd worden, met respect voor het beschermd karakter van de installaties. Vorig jaar werd er echter geen geschikte aannemer gevonden omwille van de omvang, complexiteit en specificiteit van de opdracht. Wegen en Verkeer heeft daarop beslist om de opdracht te herzien en een nieuw bestek uit te schrijven met een uitsplitsing van verschillende opdrachten om de kans op het vinden van een geschikte aannemer te vergroten. De opmaak van dit nieuwe bestek neemt echter meer tijd in beslag dan voorzien. AWV verwacht het nieuwe bestek in de loop van mei in de markt te kunnen zetten. Als alles goed gaat kan er dan in de zomer een aannemer gegund worden. Vervolgens moeten de renovatiewerken kunnen starten in het najaar.

(foto : BDC)