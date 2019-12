Lift voetgangerstunnel op Linkeroever minsten een week buiten dienst

De lift van de Sint-Annatunnel op Linkeroever zal vanaf vanavond voor minstens één week buiten dienst genomen worden.



Reden is het feit dat een aantal kabels waar de lift aan ophangt slijtage vertonen en de lift uit balans dreigt te geraken. Er was en is geen enkel gevaar voor de gebruikers van de lift maar om de integriteit van de installatie te waarborgen is besloten om de lift onmiddellijk buiten dienst te stellen. Het herstel van kabels en bijhorende onderdelen kan niet door de vaste onderhoudsaannemer uitgevoerd worden. Om die reden zullen de herstellingswerken pas ten vroegste volgende week opgestart kunnen worden. AWV voorziet dat de lift maximum twee weken buiten dienst blijft. De roltrappen op Linkeroever zullen tijdens die periode 24/24u in dienst gesteld worden.