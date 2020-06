Liften voetgangerstunnel eindelijk hersteld

De liften van de Sint-Annatunnel in Antwerpen kunnen vanaf morgen, na een laatste keuring, opnieuw in gebruik genomen worden. De lift op linkeroever was al sinds medio maart buiten dienst wegens ernstige slijtage van de liftkabels. De maatregelen die er momenteel gelden in het kader van de coronacrisis blijven wel van kracht. Dat betekent dat de liften doorheen de dag (tussen 10u en 19u) gesloten blijven en gebruikers aangewezen zijn op de roltrappen.