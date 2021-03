Liften voetgangerstunnel opnieuw enkele weken buiten dienst

Door een mechanisch defect zullen de liften van de voetgangerstunnel zowel op Linker- als Rechteroever enkele weken buiten dienst zijn. Dat zegt het Agentschap Wegen en Verkeer.

Deze zomer was er sowieso al een totaalrenovatie gepland, maar het onderdeel van de liften dat momenteel een defect vertoont zal nu al vroeger structureel worden hersteld. De roltrappen blijven volgens AWV wel gewoon 24 uur op 24 beschikbaar. Het is lang niet de eerste keer dat de liften van de populaire tunnel defect zijn.

Omdat het om beschermd erfgoed gaat, is een herstelling echter steeds een complexe klus. Nu komt er een omvangrijk renovatieproject, volgens AWV met behoud van het authentieke karakter van de installatie, maar 'met een frisse uitstraling aangepast aan de moderne noden'. De voorbije twee jaar was AWV op zoek naar een geschikte aannemer voor de werken, maar dat leverde niets op. Het Agentschap zal de werken nu zelf coördineren en het project opsplitsen in deelopdrachten die afzonderlijk in de markt zullen worden gezet om de kans te vergroten om toch een geschikte aannemer te vinden.

De werken starten in principe in de zomer van dit jaar, maar voordien zullen er al af en toe voorbereidende werken plaatsvinden. Ook die kunnen nog tijdelijk voor beperkte hinder zorgen, stelt AWV.