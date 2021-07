Lightversie van Lichtfeesten in Reet

Voor het eerst in vier jaar komt er nog eens een Nekka-Nacht. Het feest van de Nederlandstalige muziek hield er in 2018 mee op, maar nu de Nederlandstalige muziek opnieuw heel populair is, wil de organisatie de draad weer oppikken. Op 22 april zal Mama's Jasje de centrale gast zijn in de Lotto Arena. De rest van de affiche wordt normaal dit najaar onthuld. Nekka-Nacht vulde ooit het Sportpaleis, maar moest door terugvallende bezoekersaantallen verhuizen naar de kleinere Lotto Arena. In 2019 ging Nekka na 25 jaar een andere richting uit, met een reeks intiemere concertavonden in plaats van één groot evenement. Maar volgend jaar komt er dus toch opnieuw een echte Nekka-Nacht.