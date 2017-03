Lijdensweg vader Jonathan Jacob nog niet voorbij - BBT'ers naar cassatie

Een pedofiel uit Lint is in beroep zwaarder gestraft dan in eerste aanleg. De man van 48 werd vorig jaar veroordeeld tot 5 jaar cel voor het misbruik van zijn petekind, een jongen van 13. De dader ging in beroep tegen zijn straf, maar krijgt nu een zwaardere straf van 7 jaar cel. De rechter gaf ook een bevel tot onmiddellijke aanhouding.