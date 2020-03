Lijk gevonden op de Jan De Voslei

Aan de Jan De Voslei in is vanochtend het levenloze lichaam aangetroffen van een 32-jarige man. Dat zegt de lokale politie. Het gaat om de bewoner van een appartement vlakbij waar in de nacht van maandag op dinsdag een brand woedde.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De eerste vaststellingen leverden in ieder geval geen aanwijzingen van kwaad opzet op. Er zijn voorlopig geen rechtstreekse getuigen gevonden. Het lichaam van de man werd gevonden aan wat struikgewas in de buurt van het gebouw waarin hij woonde. Hoe hij daar belandde, wordt nog volop onderzocht, net als de eventuele link met de brand in zijn appartement. De brandweer was ter plaatse gekomen om die te blussen, maar de man zou toen niet aanwezig zijn geweest.

(foto GvA - BFM)