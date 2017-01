Lijst Dedecker maakt zich klaar voor gemeenteraadsverkiezingen

Lijst Dedecker gaat in 2018 in een tiental steden en gemeenten opkomen bij de gemeenteraasdsverkiezingen. Dat heeft Jean-Marie Dedecker het voorbije weekend aangekondigd. In onze regio gaat het om Antwerpen en Brasschaat.



In die laatste gemeente zijn de plannen concreet. Daar zal de lijst 'Open Brasschaat' heten, en onder aanvoering van voormalig Open VLD'er Yves Heylen een libertijnse, rechttoe-rechtaan-koers varen. Directe democratie is een speerpunt, zo wordrt gezegd. Ook in de Stad Antwerpen lopen gesprekken, maar daar zijn de plannen nog niet zo concreet.