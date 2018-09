Lijst Van Boxel wil vliegvelddomein omvormen tot natuurparadijs

Het debat rond de toekomst van het voormalige NAVO-vliegveld in Oostmalle woedt al enkele jaren. Pieter van Boxel van Lijst van Boxel wil van de toekomst van dat NAVO-vliegveld een prioriteit maken. Hij weet dat Natuurpunt één van de kandidaat-kopers van het terrein is. Volgens LVB is het die kandidaat-koper dat het gemeentebestuur maximaal moet steunen.

Hierbij zien zij twee mogelijkheden: "ofwel koopt Natuurpunt het gehele domein, mede dankzij subsidies van de gemeente Malle, ofwel koopt de gemeente Malle het gehele domein zelf, met steun van Natuurpunt en laat de gemeente het domein volledig beheren door Natuurpunt. Dit principe is te vergelijken met de samenwerking tussen de “VZW Domein De Renesse” en de gemeente waarbij de VZW het gehele domein daar ook beheert."

LVB is dus sowieso voorstander van de aankoop van het domein in samenwerking met Natuurpunt. "Maar als het gemeentebestuur, en dus de belastingbetaler, meebetaalt, stellen we toch een aantal voorwaarden: vooreerst moet het domein volledig toegankelijk worden gesteld voor het grote publiek. En dus niet zoals andere natuurdomeinen in Malle maar beperkt toegankelijk. Verder moet het gebied ontwikkeld worden tot een volledig natuurparadijs voor alle Mallenaren én toeristen. Het domein “De Liereman” is een goed voorbeeld om na te streven."

Bij LVB pleiten ze voor leuke en afwisselende wandelpaadjes door bos, heide en moerassen. Ze vragen ook verharde fietspaden, met bijvoorbeeld grind, gescheiden van de wandelpaden. Los van de netwerken van wandel- en fietspaden kiest LVB ook voor een mountainbikeparcours en/of een parcours voor BMX en cyclocross. Dat cyclocrossparcours moet voldoen aan een professioneel wedstrijdparcours zodat de 'sluitingsprijs cyclocross' jaarlijks kan blijven doorgaan, maar het moet ook een parcours zijn waar de recreatieve cyclocrosser er alle andere dagen van het jaar ook gebruik van kan maken.

"Verder willen we, net als bijvoorbeeld rond de Lilse Bergen, ook speciale paden voor recreatieve paardrijders. Voor gemotoriseerde sporten is er uiteraard géén plaats op dit domein. De vliegclub kan een deel van het domein permanent afhuren voor hun activiteiten (vliegen en zweefvliegen). Uiteraard moet dit gebied dan wel afgebakend worden van het toegankelijk gedeelte. We zijn wel bereid om Natuurpunt een klein privé-gedeelte te gunnen dat niet toegankelijk is voor publiek. Dit kan belangrijk zijn voor onderzoek en educatieve projecten", aldus Pieter van Boxel.

"Moest ik namens LVB verkozen geraken, en misschien toch eens aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe coalitie terechtkomen, we zeggen nooit nooit, dan zal LVB dit idee bij de besprekingen rond natuurbeleid prioritair op tafel leggen", besluit Van Boxel.

(Foto : Lijst Van Boxel)