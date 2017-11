Limbombe bezorgt Antwerp drie belangrijke punten

Antwerp blijft op Playoff 1-koers. Dat is de conclusie die we kunnen maken na de zege bij Eupen. In de Oostkantons leek de partij lange tijd af te stevenen op een scoreloos gelijkspel. Tot invaller Stallone Limbombe in de 88ste minuut Antwerp alsnog naar de hemel schoot.

Voor Antwerp was de zege erg welkom na een mindere 2 op 12. The Great Old staat voorlopig knap vijfde in de stand, al kan Waasland Beveren er vandaag nog wel overwippen.

Voor Limbombe is het erg mooi, omdat hij even in de B-kern vertoefde. Coach Bölöni vond dat hij zijn persoonlijke belang boven dat van de ploeg stelde. De bezinningsperiode heeft Limbombe duidelijk deugd gedaan.