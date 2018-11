Lime: derde deelsysteem van elektrische steps in Antwerpen

Na Troty en Bird is er met Lime nu een derde deelsysteem van elektrische steps in Antwerpen. De vloot van deelsteps van Lime zijn vanaf vandaag te gebruiken. Lime is een start-up uit Californië die met zijn elektrische deelsteps de steden een duurzame mobiliteitsoplossing wil geven. Het bedrijf is al actief in onder meer Madrid, Parijs en Berlijn.

Lime stelt in Antwerpen 50 deelsteps ter beschikking. In Brussel zijn dat er 500. "Lime wil mensen aanmoedigen om zich op een duurzame manier in de stad te verplaatsen om de afhankelijkheid van de auto's te verminderen. Vooral voor korte afstanden. Het doel is om in de steden een multimodale mobiliteit te ontwikkelen die ecologisch verantwoord is en zo bijdraagt tot een betere levenskwaliteit voor de inwoners", stelt Benjamin Barnathan, General Manager België van Lime.

De elektrische steps zijn te gebruiken via de Lime-applicatie die je moet downloaden op je smartphone. Het vinden en het betalen voor het gebruik van de deelsteps gebeurt via de app. De vloot van Lime is dagelijks te gebruiken tussen 7 en 22 uur. De steps worden 's nachts opgehaald om op te laden. Gebruikers moeten ouder zijn dan 18 jaar.

(Bron : Belga)

(Foto : Lime)