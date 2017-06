Linkeroever blijft een pijnpunt

Ook vanochtend was het lang aanschuiven op de Charles De Costerlaan op de Antwerpse Linkeroever richting Waaslandtunnel, maar de problemen waren minder groot dan dinsdag, op de eerste werkdag na de knip van de Antwerpse Leien.

"Meer mensen hebben de Kennedytunnel genomen in plaats van de Waaslandtunnel, zoals we ook opgeroepen hadden én blijven oproepen", zegt Cheryl Horemans van het mobiliteitsproject Noorderlijn. "Ook aan de knooppunten van de Antwerpse ring in Borgerhout en Merksem was er filevorming, maar door dynamische signalisatie hebben we de mensen telkens naar de volgende afrit kunnen leiden en dat is goed verlopen."

Volgens Horemans nam de stad geen structurele maatregelen, zoals het opnieuw aanpassen van verkeerslichten, na de lange files dinsdag op verschillende toegangswegen tot de binnenstad. De oproep van de stad blijft dan ook dezelfde: kies zoveel mogelijk voor openbaar vervoer of de fiets en als je toch tijdens de spitsuren met de wagen de stad in moet, volg dan de signalisatie op de Antwerpse ring naar de juiste toegangspoort voor het gebied waar je moet zijn.

"Op de park and rides in Melsele en aan Kleine Bareel blijven er ook nu nog heel wat plaatsen vrij, dus we herhalen onze oproep om daar gebruik van te maken om vlot de stad in te geraken", zegt Horemans. De Lijn heeft het vanochtend zelfs over een "vlotte ochtendspits" in Antwerpen. Op tramlijn 5 (Wijnegem-Linkeroever) werden twee extra tramstellen ingezet om het grote aantal reizigers aan te kunnen en ook op lijn 3 (Merksem-Melsele) kwam een extra tramstel versterking bieden. Er waren bovendien geen externe incidenten die hinder opleverden, zoals de instorting op een bouwwerf dinsdagmiddag in de Carnotstraat.