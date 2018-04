Linkeroever heeft een eigen WerkInfoPunt

De stad Antwerpen telde 5428 jonge niet-werkende werkzoekenden tussen 18 en 26 jaar in maart 2018. Veel heeft te maken met schoolse uitval en het feit dat deze jongeren meer ondersteuning kunnen gebruiken richting opleiding of werk. Ze hebben er nood aan hierover in vertrouwen te kunnen praten in een vertrouwde omgeving. Jongerenorganisatie Formaat opende daarom in juni 2017 een WerkInfoPunt (WIP) op Linkeroever. Zo kunnen ze jongeren lokaal in hun eigen omgeving begeleiden. Sinds de start wandelden er al 48 jongeren spontaan binnen en werden er al verschillende workshops en infosessies georganiseerd. Vandaag was er een speeddate in het WIP, aangezien er momenteel heel wat openstaande vacatures in Antwerpen zijn waarvoor deze jongeren in aanmerking komen. Zo konden de jongeren in contact komen met werknemers die deze beroepen uitvoeren.