Linkerwoofer gaat dit jaar digitaal met nooit uitgezonden beeldmateriaal

Het Antwerpse festival Linkerwoofer, dat net als alle andere grote evenementen deze zomer niet kan doorgaan, heeft een digitale editie in mekaar gebokst. Op zaterdag 1 augustus toont de festivalorganisatie onder de slogan 'Linkerwwwoofer' op haar Facebookpagina concerten van voorbije edities.

Het gaat om nooit uitgezonden beeldmateriaal. Linkerwoofer staat bekend voor zijn affiches met de top van de Belgische pop- en rockwereld en dat zal tijdens de digitale editie niet anders zijn. Voor de jeugd is er een concert van Kapitein Winokio, het volwassen publiek zal kunnen genieten van muziek van The Van Jets, K's Choice, Discobaar A Moeder en Hitsville Drunks, een van de vele bands van muzikale duizendpoot Mauro Pawlowski. De starturen worden later deze maand bekendgemaakt op de website van Linkerwoofer. 'Sleep uw tv of tablet in de tuin of op het terras, connecteer met ons op Facebook, en geniet van de betere muziek bij een fris biertje en een barbecueworst', is alvast de oproep van Linkerwoofer. Linkerwoofer stelde zijn outdoor editie van 2020 uit tot volgend jaar. Het festival vindt dan plaats op 30 en 31 juli.