Lints bedrijf maakt armband om contactloos te betalen

Dragen we binnenkort een groene of een rode armband. Om zo te laten zien of we al dan niet aangeraakt willen worden. Een Antwerpse juwelenontwerper kwam op dat idee. Hij heeft de armbanden ook al zelf gemaakt. De armbanden tonen niet aan of je al dan niet een coronatest hebt ondergaan. Maar ze geven wel weer wat je zelf wil. Wil je iemand een hand geven, dan heb je een groene armband. Wil je wat afstand houden, dan draag je er een rode.