Er is een nieuwe coalitie in Zoersel. Opvallend, het is geen verderzetting van de huidige coalitie van N-VA en CD&V. De N-VA van burgemeester Liesbeth Verstreken kiest ervoor om in zee te gaan met Groen en Open Vld. Die beide partners mogen elk één schepen leveren. De nieuwe ploeg heeft een krappe meerderheid van 14 op 27 zetels.