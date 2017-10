Litouwse dief betrapt

Twee mannen zijn gisteravond betrapt bij een winkeldiefstal in de Kruidvat in de Frank Craeybeckxlaan in Deurne. Een winkelbediende had via het intern camerasysteem de mannen aan het werk gezien en verwittigde de politie.

De inspecteurs troffen één dader aan in de winkel, maar zijn kompaan werd niet meer gezien. De inspecteurs namen de 40-jarige Litouwer mee voor verder onderzoek. Op het politiekantoor bleek de man nog geseind te staan voor verhoor bij de collega's van de politiezone Gent. Hij werd aan hen overgedragen.

Foto Belga