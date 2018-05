Nieuws VIDEO "We zijn de veiligste grootstad van het land"

De geregistreerde criminaliteit in Antwerpen is de afgelopen vijf jaar met 27 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de lokale politie vandaag voorstelde. Volgens burgemeester De Wever is Antwerpen nu de veiligste grootstad van het land. Hij wil blijven inzetten op veiligheid. Met extra camera-bewaking in de districten, politie-vrijwilligers en meer bodycams voor de agenten.