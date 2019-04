Live Nation neemt Sportpaleis Group over

Live Nation, de organisator van onder meer Rock Werchter, heeft de Antwerpse Sportpaleis Group overgenomen.

Niet alleen het Sportpaleis en de Lotto Arena komen door de overname in handen van het Amerikaanse entertainment-concern. Ook de Stadsschouwburg behóórt voortaan tot hun portefeuille. De drijvende kracht achter Live Nation in België is Herman Schueremans en de Sportpaleis Group het geesteskind van Jan Van Esbroeck en Jan Vereecke.

Night of the Proms en het Schlagerfestival worden niet overgenomen. Over de overnameprijs is niets bekendgemaakt

