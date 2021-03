Livestream concert Willy Sommers voor Aartselaarse rusthuisbewoners

Vandaag, dinsdag 9 maart, bracht Willy Sommers de wervelende show ‘Sommers of 69’ via livestream. Dit digitale concert was een idee van Cultuurconnect. De Aartselaarse cultuurdienst en rusthuizen tekenden hier graag op in. Met dit optreden bracht Willy Sommers deze namiddag een streepje zon in de harten van heel wat senioren.



Voor deze namiddag vol muziek bundelden 26 cultuurhuizen en 80 woonzorgcentra en zorginstellingen de krachten. Willy Sommers stond live op het podium van het Liers Cultuurcentrum. Hij trad dan wel op voor een lege zaal, zijn optreden werd gevolgd door vele rusthuisbewoners in heel Vlaanderen. Het werd gestreamd naar verschillende woonzorgcentra in samenwerking met de lokale CC’s. Om de beleving voor de bewoners zo compleet mogelijk te maken werd er zelfs een publieksopwarmer voorzien en waren er tickets.

In Aartselaar namen WZC Zonnetij, WZC Zonnewende en de serviceflats van Sociaal Huis Aartselaar deel. Zij konden rekenen op de technische ondersteuning van de medewerkers van Cultureel Centrum Aartselaar. In totaal duurde het optreden zo’n 80 minuten. Na de voorstelling was er een interactie-moment gepland met Willy Sommers en werden er foto’s getoond met sfeerbeelden vanuit alle deelnemende rusthuizen.

Livestreamaanbod voor senioren

Heel wat bewoners van woonzorgcentra kunnen de veilige omgeving van hun woonzorgcentrum niet (meer) verlaten. Ouderen blijven geïnteresseerd in wat er in de samenleving gebeurt, in culturele uitjes en willen zich betrokken voelen. Daarom besloot Cultuurconnect (digitaal steunpunt voor de cultuur- en gemeenschapscentra) op deze behoefte in te spelen en een livestreamaanbod uit te werken voor de Vlaamse woonzorgcentra. Met dit initiatief wil het oudere, minder mobiele senioren ook de kans geven om te genieten van een culturele voorstelling. Zij kunnen op deze manier een optreden bijwonen.

Willy Sommers laat de muzikale leeuw uit zijn kooi

Met het muzikale programma ‘Sommers of 69’ bracht Willy alle toeschouwers terug naar ‘the summer of love’. Hij greep terug naar zijn vroegste inspiratiebronnen: de songs die hij dat jaar coverde met The Yeats. Denk aan ‘Sugar, Sugar’ van The Archies, ‘Those Were The Days’ van Mary Hopkin en ‘Sorry Suzanne’ van The Hollies. Ook zijn eigen klassiekers en greatest hits kwamen aan bod.