Livestream van concert Netsky op 25 februari

Op zaterdag 25 februari keert Netsky, superster van de elektronische muziek, terug naar zijn thuisstad voor zijn grootste optreden tot nu toe in het Antwerpse Sportpaleis. In samenwerking met Sony Interactive Entertainment Benelux zal het volledige concert in 360° live gestreamd worden via PlayStation® VR.

Het optreden belooft een spetterende liveshow van Netsky te worden met speciale gasten, verbazingwekkende nieuwe visuals en een topproductie in samenwerking met het Brussels Philharmonic.

Fans die er zaterdag niet bij kunnen zijn, hoeven niets te missen. Ze kunnen de passie, adrenaline en emotie van de live show beleven vanuit hun comfortabele zetel door het concert thuis te live streamen in 360° met PlayStation VR.

Vanop de best mogelijke plaats in de zaal, geeft PlayStation VR fans over heel de wereld de kans om elke beat, synth line en pyro blast te ervaren zoals in het Sportpaleis.

Netsky : “Ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in virtual reality, dus het is heel spannend om samen te werken met PlayStation om mijn live show in het Sportpaleis te live streamen in 360° op PS VR. We hebben keihard gewerkt om deze show extra speciaal te maken, dus het is geweldig dat we de ervaring kunnen delen met zoveel meer mensen dankzij PS VR”.