Lizzie wil je verleiden om in Antwerpen te blijven

Antwerpenaars wordt gevraagd om in de stad of de provincie te blijven. Kwestie van het nuttige aan het aangename te koppelen, lanceert de Antwerpse Brouw Compagnie vandaag 2 nieuwe bieren op fles. Het zomerse Eilandje - een tropisch hop feest - en Lizzie, een échte Antwerpse Tripel met extra infusie van thee. Zo wordt de ‘soft-lockdown’ toch nog een stukje aangenamer !

Vandaag lanceert de Antwerpse Brouw Compagnie 2 nieuwe bieren op fles: Lizzie en Eilandje. Deze bieren komen naast de andere bieren van de brouwerij - waaronder Seefbier, Super Cadix, Bootje’s Bier en Nonkel Pater - op fles:

“We zijn heel trots op de twee bieren die we vandaag voorstellen. Het twee topbieren, bieren die zowel qua smaak als receptuur écht onderscheidend zijn, en tegelijk écht heel erg lekker.” Johan Van Dyck, van de Antwerpse Brouw Compagnie, onafhankelijke lokale brouwerij van Antwerpen.

‘Lizzie’ is een brug tussen een Sterk Blond en Tripel. Gebrouwen volgens een uniek en zeer innovatief brouwprocédé met verregaande gisting en een infusie van theebladeren, die het krachtige en sprankelende karakter van dit sterk blond bier nog verder versterken.

De naam ‘Lizzie’ is een knipoog naar de cafébazin van Tram 3 waar dit bier voor het eerst - buiten de brouwerij - ook getapt werd. “Op het label staat niet alleen de skyline van de stad, ook een wat onschuldig kijkende blonde dame. Maar vergis je niet: dit blondje kan - met 8% alcohol - verrassend pittig uit de hoek komen !”

‘Eilandje’ is dan weer een écht tropisch feestje van Hoparoma’s. Meer dan 20X de gebruikelijke hoeveelheid. Daar waar hop normaal in de brouwketels wordt toegevoegd, gebeurt dat bij dit bier uitsluitend tijdens de gisting en rijping van het bier.

Het resultaat is een zacht maar bijzonder fruitig hoppig bier, met tonen van mango, kokos en tropisch fruit - allen afkomstig van de hop, of zoals de brouwers het noemen: een Tropische Hopextravaganza. Onder andere de rogge geeft het bier dan weer een zachte romige body.

Eilandje werd voor het eerst vorig jaar gebrouwen, als éénmalig brouwsel dat enkel op vat verkrijgbaar was in de brouwerij. De terugkeer van dit bier is daarom misschien wat verrassend:

“Vorig jaar was de conclusie duidelijk: Eilandje - met een veel hogere hopkost (ruim 80X die van een normaal speciaalbier) - zou een éénmalig experiment blijven. Het feit dat Karen - als financieel verantwoordelijke van de brouwerij - sindsdien helemaal verliefd werd op dit bier heeft dit veto alvast versoepeld. En wanneer het duidelijk werd dat 2020 het jaar van de ‘Staycation’ zou worden, hebben we dan ook besloten dit in stijl te doen. Mét een zalig tropisch bier erbij.”

De bieren zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de Brouwerijshop op de brouwerij. (dagelijks open van 12 u-21 u).

Alternatief kan het bier GRATIS aan huis worden geleverd, via bestelling op de webshop www.seef.be Hier kunnen alle bieren van de brouwerij besteld worden per krat. De levering is gratis in heel Vlaanderen en NL.

Vanaf volgende week zullen de bieren ook verdeeld worden naar de Drankenhandel en de winkels van Supermarktketen Delhaize.

Wil je de bieren van ’t vat proeven: dit kan voorlopig exclusief in de Taproom&Biergarten van de brouwerij, of bij café Tram 3 in centrum Antwerpen, waar Lizzie het huisbier is.