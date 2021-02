Lockdown betekent bliksemstart voor nieuwe kant-en-klaar maaltijdbox

Belgische pionier van maaltijdboxen HNGRY lanceert offensief tegen HelloFresh & Co met kant-en-klaar maaltijdbox

“Dit is de ultieme time-saver voor mensen met weinig tijd” zegt Thierry Peeters, founder van HNGRY en Chief bij Condacum. “Onze kennis en ervaring van vroeger om op te boksen tegen de grote spelers van vandaag, speelt nu in ons voordeel.”

HNGRY kwam in 2014 als Belgische pionier met maaltijdboxen naar buiten en koos bewust voor een winkelconcept om deze innoverende manier van koken aan de man te brengen. Maar de komst van grote buitenlandse spelers toonde aan dat de toekomst van de maaltijdbox in thuislevering zat, waardoor HNGRY besloot om zich in 2017 tijdelijk uit de markt terug te trekken. “Met de nadruk op tijdelijk” zegt Thierry Peeters “want waar de markt van de klassieke maaltijdboxen stilletjes verzadigd geraakte, waren wij overtuigd dat er een markt zou ontstaan voor een verbeterde versie van de maaltijdbox die nòg meer inzet op gebruiksgemak.”

Bliksemstart door lockdown

Een engagement van Thierry Peeters om na de 1ste lockdown restaurant Condacum in Kontich te leiden en te coachen in de richting van een duurzame onderneming met een brede visie op de toekomst, resulteerde vanaf de 2de lockdown in het ontstaan van de allereerste kant-en-klaar maaltijdbox in België onder de naam ‘Condacum Delivery’. De scherpe prijs/kwaliteit verhouding en de stipte leveringen op dinsdag en op vrijdag zorgden vrij snel voor een succesverhaal. Begonnen in de buurt van Kontich, werden de regio’s al snel uitgebreid naar provincie Antwerpen om nu over te schakelen naar leveringen in héél Vlaanderen onder de bekende merknaam HNGRY.

“We groeiden van een 20-tal maaltijden in onze eerste week tot meer dan 2 000 geleverde maaltijden vandaag. Voor de leveringen werken we samen met één van onze partners voor het restaurant die haar koelwagens na 15u ter beschikking stelt om onze maaltijdboxen aan huis te leveren. Ook voor hen is dit een welgekomen ‘add-on’ bij hun huidige, courante business.”

Ook bij Resengo, het grootste online-reservatieplatform voor restaurants in België, kunnen ze deze exponentiële groei door de lockdown bevestigen. “Je merkt héél duidelijk dat de consument op zoek gaat naar gebruiksgemak” zegt Dirk Gypen, CEO van Resengo. “Waar we buiten de lockdown voor minder dan 100 000 € per maand aan bestellingen via ons platform zien verschijnen, hebben we nu in de maand december voor bijna 7 000 000 €

aan bestellingen verwerkt.”

Inspelen op de huidige trends

Iedereen lijkt blij met deze verbeterde versie van HNGRY waar je als consument nog méér tijd mee bespaart dan de klassieke maaltijdbox aangezien je de gerechten niet meer zelf moet klaarmaken, maar enkel nog moet opwarmen. Dit zorgt ervoor dat HNGRY, ook deze keer als pionier, inspeelt op de trends van comfort en gebruiksgemak: gezond, lokaal en aan huis geleverd!

Makkelijk én gezond

De HNGRY ‘Comfort’ Box is verkrijgbaar vanaf 3 maaltijden en kost 49€. Elke bijkomende maaltijd kost 10€. Voor die prijs krijg je méér dan een heerlijke restaurant-maaltijd die je enkel nog hoeft op te warmen in de oven. “Door niet dagelijks 30 tot 40 minuten achter de kookpotten te moeten staan, krijg je er wekelijks 4 uur quality time bij”. Elke week heb je de keuze uit 8 verschillende maaltijden waarbij de toppers en klassiekers uiteraard regelmatig in onze menu verschijnen!” En mocht je zin hebben om te genieten van iets duurdere ingrediënten zoals tonijn of zwezeriken bijvoorbeeld, dan kies je gewoon voor de ‘Fine Dining’ Box.

Naast het verhoogde gebruiksgemak, zet HNGRY ook in op gezonde maaltijden: wekelijks 2 koolhydraatarme gerechten in het menu, geen bewaarmiddelen, weinig zout en alles kraakvers gemaakt!

Primeur voor buitenstedelijke ‘food delivery’

Voor België is dit alvast een primeur, maar in het buitenland zien we dergelijke concepten reeds met succes uitgerold. Daar zijn ze al een aantal jaren bezig met soortgelijke kant-en-klaar alternatieven waar niet enkel de inwoners van grootsteden kunnen genieten van gezonde maaltijden aan huis geleverd door de Ubers of Deliveroos van deze wereld, maar op deze manier ook buitenstedelijk een oplossing wordt aangeboden voor de consument.

“Het enige verschil is dat je de maaltijd hier nog even moet opwarmen in de oven en dat we ver weg blijven van fastfood. Integendeel, je haalt een Gault Millau kok in huis!” benadrukt Thierry Peeters.

(bericht en foto : HNGRY)