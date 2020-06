Agent betrapt op lockdownfeestje in Hotel in Brasschaat

De politie van Brasschaat heeft gisteravond een lockdownfeestje stilgelegd in Hotel & Restaurant 't Klokkenhof in Brasschaat. Dat heeft ATV vernomen. Dat gebeurde rond halfnegen. De politie kreeg een melding over de festiviteiten en ging ter plaatse controleren. Er waren op dat moment nog zo'n 15 mensen aanwezig in het Hotel en Restaurant, onder wie ook een agent van een naburige politiezone. Iedereen kreeg een proces verbaal en het feestje werd meteen stilgelegd. In coronatijden is het vooralsnog verboden om lockdownfeestjes te organiseren.