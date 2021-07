Lockdown had ook invloed op dieren in Zoo

De dertig gemeenten in onze regio zitten aan een vaccinatiegraad van gemiddeld iets meer dan 70 procent. Dat blijkt uit de vaccinatieteller. Overal zijn er op een week tijd zo'n 10 procent meer gevaccineerden bijgekomen. Koploper op dit moment is Stabroek met ruim 76,5 procent van de volwassen bevolking die al volledig gevaccineerd is en dus twee coronavaccins heeft gekregen, of één vaccin van Johnson&Johnson. Ook in Wommelgem en Hove zijn al drie op vier inwoners volledig gevaccineerd. In Antwerpen en de districten is net geen 62 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.