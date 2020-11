Lockdown leidt tot wachtrijen aan recylageparken

Het is de afgelopen weken weer heel wat drukker aan het recyclagepark. Dat meldt IGEAN. Het zachte weer, de (verlengde) vakantieperiode en een aantal sectoren die noodgedwongen gesloten zijn, zijn hiervoor mogelijke oorzaken. Het heeft als gevolg dat aan de ingang van een aantal recyclageparken, de wachttijden weer oplopen.

IGEAN merkt dat niet alleen meer mensen met hun afval naar het recyclagepark komen, maar dat ze ook aanzienlijk langer op het park blijven. Dat heeft natuurlijk een gevolg voor de wachtenden na hen.

Daarom doet IGEAN nu volgende aanbevelingen:

 Stel een bezoekje nog even uit als het kan… Een halve aanhangwagen met groenafval vraagt dezelfde ‘aanschuif’capaciteit als een volle. Kijk daarom of je niet even kan wachten tot je met een volle aanhangwagen naar het recyclagepark kan rijden…

 Kom enkel naar het recyclagepark als het écht nodig is. De huis-aan-huisophalingen gaan voorlopig nog steeds volgens de normale planning door. Bied jouw gft, pmd, huisvuil of papier dus zeker via die weg aan! Misschien kan je in jouw gemeente wel snoeihout of grof vuil op afroep laten ophalen aan jouw oprit?! Kijk hiervoor zeker even op jouw ophaalkalender.

 Laad jouw wagen zo efficiënt mogelijk in vooraleer je naar het recyclagepark vertrekt. Op die manier kan je jouw tijd op het park zo kort mogelijk houden. Heb je betalende fracties, laad die dan als laatste in jouw auto, want je zal die als eerste weer moeten uitladen.

 Blijf ook niet langer dan nodig op het recyclagepark. Maak van jouw bezoek geen uitstapje en blijf niet onnodig lang op het park. De wachtenden na jou én onze parkwachters zullen je dankbaar zijn!

 Hou ook tijdens het aanschuiven rekening met zowel de verkeerssituatie en omwonenden van het recyclagepark. Op die manier kan het doorgaand verkeer veilig verlopen of de buurman nog zijn oprit afrijden!

 Vergeet ook zeker jouw mondmasker niet…



Foto Belga