Lockdownfeest met negen personen aan Sint-Jacobsmarkt

Aan de Sint-Jacobsmarkt in de Antwerpse binnenstad heeft de lokale politie in de nacht van zondag op maandag een lockdownfeest stilgelegd met negen aanwezigen. Opvallend genoeg bleken enkele van de feestvierders al eerder betrapt te zijn geweest op corona-inbreuken.

Het appartement was gehuurd door een koppel, waardoor zij mochten blijven maar alle anderen het pand moesten verlaten. In het appartement vond de politie ook drie flessen lachgas, die in beslag werden genomen. De politie stelde een proces-verbaal op met het oog op een onmiddellijke dagvaarding door het parket, in navolging van de strenge gerechtelijke aanpak van lockdownfeesten omdat die de volksgezondheid in gevaar brengen. Zowel organisatoren als andere aanwezigen riskeren een zware boete en een celstraf. Nog diezelfde nacht trof de Antwerpse politie ook in een pand in de Oostendestraat in Hoboken (vier personen) en in de Magdalenastraat (zes personen) bijeenkomsten aan die een inbreuk vormden op de coronaregels.

