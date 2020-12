Lockdownfeestje in huurappartement stilgelegd

Gisteravond kreeg de politie een oproep over nachtlawaai van bewoners op de Plantin en Moretuslei. Het bleek om een huurappartement te gaan en het was meteen duidelijk dat er sprake was geluidsoverlast en dat er meer dan het toegelaten aantal personen aanwezig was.

Aanvankelijk werd de deur niet geopend voor de politie, maar uiteindelijk veranderden de aanwezigen toch van de gedachten. De politie vond in totaal 18 personen in het appartement, ondanks hun pogingen om zich te verstoppen achter gordijnen, op het terras, achter de zetel of onder het bed. Er werd ook lachgas aangetroffen, sterke dranken en een sishapijp die gedeeld werd door de aanwezigen. De meeste jongeren waren afkomstig uit de omgeving van Brussel. Alle aanwezigen werden geïdentificeerd en er werd een pv opgesteld met het oog op onmiddellijke dagvaarding door het parket en moesten de plaats verlaten.

(archieffoto Pixabay)