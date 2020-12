De Antwerpse zedenrecherche heeft eind november de verdachte van drie aanrandingen van de eerbaarheid gearresteerd. Dat nieuws raakte zaterdag pas bekend. De twintiger was moeilijk op te sporen omdat hij bij het plegen van de feiten steeds een mondmasker en een kap droeg. Verschillende diensten van de Antwerpse politie werkten samen aan het dossier. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden. Het team Zeden van de dienst Personen van de Antwerpse lokale recherche legde midden november een verband tussen twee feiten waarbij er sprake was van aanranding van de eerbaarheid. De werkwijze en de beschrijving van de verdachte waren gelijkend. Het viel niet uit te sluiten dat de dader eerder nog slachtoffers maakte en daarom werden ook andere zaken herbekeken. Er volgde een onderzoek naar aanleiding van drie gelijkaardige feiten. De speurders startten met een buurtonderzoek. Ook camerabeelden uit de respectievelijke buurten waar de feiten plaatsvonden, werden grondig bekeken. De resultaten van de analyse werden verspreid naar alle interventie-eenheden binnen het korps. Zij konden verhoogd toezicht houden om nieuwe feiten te voorkomen en om de verdachte man te identificeren. De verdachte droeg telkens een mondmasker en een trui met een kap toen hij de feiten pleegde. Dat bemoeilijkte zijn identificatie. Toch werd de verdachte herkend als een mogelijke inbreker die eind oktober zonder succes had toegeslagen aan een woning in de Familiestraat. Hij was na de inbraak met een auto weggereden, wat voor de speurders een belangrijke piste bleek. Dankzij het gebruik van slimme camera's werden de eigenaar van de wagen, zijn verschillende trajecten en zelfs zijn snelheidsovertredingen in kaart gebracht. De man werd op 27 november gearresteerd toen hij naar zijn werk wilde vertrekken. De verdachte is een man van 21 jaar. Hoewel hij dezelfde kledij droeg als tijdens de onderzochte feiten, en hoewel hij zichzelf had herkend op de beschikbare beelden ontkende hij elke betrokkenheid. De politie en het Parket van Antwerpen benadrukken dat wie het slachtoffer werd van gelijkaardige feiten of andere vormen van seksueel geweld, steeds aangifte kan doen bij de politie.