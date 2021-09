Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost trok gisteren op pad in het kader van de provinciale themaweek rond beschermingsmiddelen in het verkeer. Geen overbodige luxe zo blijkt. Heel wat chauffeurs vinden het nog altijd niet nodig om hun gordel aan te doen. Anderen waren dan weer aan het bellen achter het stuur, met de gsm in de hand. De actie had dan ook snel resultaat. Tijdens de actie werden maar liefst 19 bestuurders beboet die het niet nodig vonden om hun gordel te dragen, 25 bestuurders reden rond met de gsm in de hand. Er werden ook 3 foutparkeerder beboet, één stond op het fietspad, één in een verhoogde berm en één op een plaats voorbehouden voor andersvaliden.