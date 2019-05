"Logisch dat Bart De Wever met Vlaams belang gaat praten"

De N-VA houdt momenteel partijbureau in het Vlaams parlement in Brussel. Ondanks stevig verlies blijft de partijtop 'als één groot stevig blok' achter voorzitter Bart De Wever staan, aldus uittredend Vlaams minister Ben Weyts.

Dat de voorzitter met Vlaams Belang wil praten, is een logische stap, luidt het unisono. Al klinkt er ook voorbehoud. De partij blijft de grootste in Vlaanderen, maar de 30 procent waar ze vooraf op had gehoopt, heeft ze niet gehaald. Ook CD&V, Open Vld en sp.a verliezen, Vlaams Belang en in mindere mate Groen en PVDA gaan in Vlaanderen met de pluimen lopen.

De Vlaams-nationalisten overleggen momenteel in het Vlaams parlement. Het voorzitterschap van Bart De Wever staat daar niet op het spel, lijkt het. 'Bart De Wever is de meest geknipte persoon om de partij te leiden. We staan als één groot stevig blok achter hem, en dat blijft zo', zei uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. De Wever kondigde al aan dat hij als voorzitter van de grootste Vlaamse partij het initiatief zal nemen in Vlaanderen, en de andere partijen zal contacteren, ook Vlaams Belang.

(foto © Belga)