Wijnegem krijgt vanaf september een nieuwe burgemeester en dat wordt een historisch moment want de nieuwe burgemeester is voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente een vrouw. Huidig burgemeester Ivo Wynants gaat met pensioen en geeft de sjerp door aan zijn partijgenote Leen Wouters, al is de sjerp doorgeven in dit geval niet letterlijk te nemen....