Nieuws Lokale corona-uitbraken onder controle, ook in de zuidrand forse dalingen.

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Een heel goeie avond, welkom. De besmettingspiek in de zuidrand is achter de rug. Vorige week zagen ze daar nog een verdubbeling van het aantal besmettingen, nu zijn die alweer gehalveerd. Volgens Koen T'Sijen de burgemeester van Boechout is dat te danken aan het sluiten van klassen en scholen én aan het slechte weer.