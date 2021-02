Lokale Politie Brasschaat treft 8 kilogram drugs aan in voertuig

Gisteren rond half 5, merkte een proactieve patrouille een voertuig op dat geseind was voor drugsfeiten. Na een discrete achtervolging wordt het voertuig staande gehouden langs de E17 in Sint-Niklaas. De politie vond 8 kilogram drugs aan boord.

Een proactieve patrouille met anoniem voertuig merkte de wagen op op de E19 tussen Sint-Job en Kleine Bareel. Uit controle van de nummerplaat bleek dat het voertuig gelinkt is aan drugfeiten. De patrouille riep bijstand in van een tweede ploeg en beide ploegen volgden het voertuig tot het veilig staande kan gehouden worden. Bij een grondige controle van het voertuig werd, in een verborgen ruimte in het dashboard, 8 kilogram drugs aantroffen. Het ging om twee blokken cocaïne en heroïne.

De bestuurder, een Nederlander, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en blijft aangehouden. De drugs werden in beslag genomen.

(bericht en foto : Politie Brasschaat)