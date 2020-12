Lokale Politie Voorkempen onderschept auto met 92 kilogram cannabis

Inspecteurs van de politiezone Voorkempen hebben gisteren een auto onderschept in Brecht met daarin 92 kilogram cannabis. Niet alleen de koffer maar ook de passagiersruimte zat vol met pakjes drugs. De twee inzittenden worden vandaag voorgeleid.

Een politie-inspecteur van de dienst Verkeer van de Lokale Politie Voorkempen stond gisteren op uitkijk aan het op- en afrittencomplex in Sint-Job-in-’t-Goor. Dit deed hij naar aanleiding van een achtervolging die zonet had plaatsgevonden op de E19 richting Antwerpen. “Onze inspecteur was bezig met verder onderzoek naar aanleiding van deze achtervolging. Tijdens die actie kreeg hij echter bericht dat er nog een andere achtervolging gestart was door de wegpolitie op de E19 vanuit Antwerpen richting Nederland”, vertelt Greet Wouters, woordvoerder van de Lokale Politie Voorkempen. “Twee verdachten in een Mercedes waren daar tegen hoge snelheid weggevlucht en zouden kort daarna onze politiezone voorbijrijden.”

De Lokale Politie Voorkempen zette daarop alle beschikbare ploegen in op het terrein. Toen de verdachten kwamen aanrijden op de snelweg, merkten ze zo veel politie op dat ze de afrit namen in SintJob-in-’t-Goor. “Onze ploegen stonden intussen overal in de omgeving opgesteld. De verdachten vluchtten weg door Brecht tegen 230 kilometer per uur. Via de ANPR-camera’s konden we hun route volgen”, aldus Wouters. De politie stelde zich op op een aantal kruispunten in de buurt om de verdachten te onderscheppen. Door een uitstekende samenwerking op het terrein, reden de verdachten zich al na enkele kilometers vast. “Een van onze interventieploegen had een kruispunt op hun route volledig afgezet. De verdachten konden geen kant meer op en moesten wel stoppen”, aldus Wouters. De twee verdachten zijn gearresteerd en worden vandaag, donderdag, voorgeleid bij het parket in Antwerpen. In de auto zelf trof de Lokale Politie Voorkempen maar liefst 92 kilogram cannabis aan. “De hele auto zat vol met drugs”, aldus Wouters.