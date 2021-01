Lokale Politie Voorkempen treedt op tegen lachgas

De Lokale Politie Voorkempen kan sinds 1 januari GASboetes uitschrijven voor het gebruik van en de handel in lachgas. De zone wil daarmee inspelen op deze toenemende hype bij jongeren die ernstige gevaren tot gevolg kan hebben.

Politie-inspecteurs van de politiezone Voorkempen merken dat het gebruik van lachgas bij jongeren de laatste tijd aan het toenemen is in de ruime regio Antwerpen, en dus ook in de zone Voorkempen. “In de meeste gevallen treffen we een tank met lachgas aan in auto’s die we aan een controle onderwerpen. De inzittenden zijn bijna altijd jongeren”, schetst woordvoerster Greet Wouters van de politiezone Voorkempen. “Zo troffen we op 29 december nog een tank aan in een auto op de P&R in Sint-Job-in-‘t-Goor. Daarnaast vinden we ook lachgaspatronen op openbare plaatsen.” Naar aanleiding daarvan is het gebruik van en de handel in lachgas – met als bedoeling om in een roes te geraken – opgenomen in het GAS-reglement in de hele politiezone. Dat werd goedgekeurd in de laatste gemeenteraden van de gemeenten Schilde, Malle, Zoersel en Brecht.

Jongeren die vaker of grotere hoeveelheden lachgas gebruiken, maken gebruik van een tank, waarbij ze gemakkelijker en sneller ballonnen kunnen vullen om het gas zo te inhaleren. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Nederlandse TeamAlert. Jongeren die sporadisch lachgas gebruiken, lijken vaker ampullen te gebruiken.

Andere inbreuken

Het nieuwe politiereglement bevat naast gebruik en handel van lachgas, ook nog drie andere inbreuken waar de Lokale Politie Voorkempen GAS-boetes voor kan uitschrijven. Zo mogen handelaars in tweedehandsvoertuigen geen visitekaartjes aanbrengen op geparkeerde auto’s, achter de ruitenwissers bijvoorbeeld. Ook mensen aanklampen op straat om hun auto te verkopen is verboden. Verder moet iedereen die een onroerend goed verhuurt zoals een huis, appartement of kamer, verplicht de huurprijs vermelden bij elke publieke mededeling, alsook de gemeenschappelijke lasten en de EPC-waarde. Tot slot kan je ook een GAS-boete krijgen als je de maatregelen in een burgemeesterbesluit niet naleeft. Geldboetes Wie het politiereglement overtreedt, krijgt een administratieve geldboete van maximum 350 euro. Minderjarigen die minstens 16 jaar oud zijn op het moment van de feiten, betalen maximum 175 euro.