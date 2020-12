Lokale quarantainecontrole niet meer voor dit jaar

Lokale besturen in Vlaanderen zullen pas in januari makkelijker kunnen controleren of hun inwoners de quarantaineverplichtingen naleven. Het is nog even wachten op de uitvoeringsbesluiten, zo schrijven de kranten van het Mediahuis vandaag.

Gemeenten zullen de identiteit en woonplaats krijgen van alle personen die in zelfisolatie (besmet) of in quarantaine (mogelijk besmet) moeten gaan. Daardoor kan de lokale politie zo nodig makkelijker een proces-verbaal uitschrijven bij niet-naleving. Maar het zal nog tot in januari duren voor de lokale besturen snel kunnen optreden tegen wie de quarantaineverplichtingen aan zijn laars lapt.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en de ministers Wouter Beke (CD&V) en Bart Somers (Open Vld) hebben in een bericht aan de burgemeesters duidelijk gemaakt dat de nieuwe regeling pas in 'de loop van januari 2021' van start zal kunnen gaan. Het is nog wachten op de uitvoeringsbesluiten. Nadien moeten die uitvoeringsbesluiten nog voor advies naar de Raad van State en de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoons­gegevens (VTC), de Vlaamse gegevensbeschermingsautoriteit.

