Loodsen niet gelukkig met fietsbrug over Schelde

In een open brief aan Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) verbaast de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) zich over de beslissing om een fietsersbrug over de Schelde te bouwen in Antwerpen. De vereniging van gidsen te water stelt zich grote vragen bij de veiligheid en waarschuwt dat er geen enkel beloodst schip onder de brug richting achterliggende bedrijven en Brussel zal varen, mocht er niet aan een lange lijst veiligheidsvoorwaarden voldaan worden. Volgens de BVL had minister Peeters vorige week laten verstaan dat de beslissing over de brug zou uitgesteld worden, omdat er nog onderzoek moest gebeuren over de impact op de scheepvaart. De beroepsvereniging is al langer van mening dat de brug complexe gevolgen zou hebben voor de zeescheepvaart en beschouwt het als onmogelijk om de brug te allen tijde te verzoenen met de vlotheid en veiligheid. De Vlaamse rivierloodsen stelden dan ook een lange lijst op met veiligheidsvoorwaarden waaraan de brug moet voldoen. Alternatieven voor een brug, zoals een veer en een tunnel, zijn volgens de loodsen niet alleen veiliger maar ook goedkoper en efficiënter, niet alleen voor de schepen maar ook voor de fietsers. De BVL berekende namelijk dat de fietsersbrug dagelijks gemiddeld drie keer zou moeten openstaan voor een periode van 30 tot 40 minuten, voor de passage van bepaalde schepen. De BVL waarschuwt alvast dat er grote gevolgen zullen zijn als er bij de bouw van de brug niet voldaan wordt aan hun 'aanvaardingsbeleid': 'Indien de overheden hiervan afwijken zullen wij, voor de handhaving van de veiligheid, niet aarzelen om de volledige trafiek naar de Boven Zeeschelde en de haven van Brussel stil te leggen.' Straks meer hierover in het avondnieuws.





(Bron: Belga)