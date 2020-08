Mobiliteit en Verkeer Loodsen vrezen voor lange wachttijden voor fietsers over nieuwe Scheldebrug

Een fietsbrug over de Schelde gaat leiden tot onaanvaardbaar lange wachttijden als er schepen moeten passeren. Dat zegt de beroepsvereniging van Loodsen. Bij grote schepen zou de wachttijd kunnen oplopen tot anderhalf uur, en dat tot 5 keer per dag. De alternatieven van een tunnel of een veerboot zijn volgens de loodsen nauwelijks onderzocht.