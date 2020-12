Gezondheid Loodwaarden in bloed kinderen Moretusburg opnieuw gedaald

Het gemiddelde loodgehalte in het bloed van kinderen die rond de Umicore-fabriek in Hoboken wonen, is opnieuw wat gedaald. Dat blijkt uit het halfjaarlijks rapport van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne.