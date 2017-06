Loodwaarden in bloed van Hobokense kinderen moet omlaag

Er komt een nieuw actieplan, om de loodwaarden in het bloed bij Hobokense kinderen omlaag te krijgen. De medische werkgroep van de provincie Antwerpen neemt die stap, na een halfjaarlijks bloedonderzoek bij 217 kinderen uit de omgeving van de Umicore-fabriek in Hoboken.

De verhoogde blootstelling van lood bij peuters, die vorig jaar in de wijk Moretusburg werd vastgesteld, is weliswaar verdwenen. Maar er zijn wel drie alarmerende uitschieters van meer dan 20 microgram lood teruggevonden in het bloed van enkele kinderen. De concentratie aan zware metalen in de lucht moet daarom nog verder naar beneden, concludeert het medische team.

Verbouwingen, waarbij oud loodstof in omloop komt, vormen volgens de medici een belangrijk risico. De werkgroep wil dat er duidelijke tips komen voor wie in Moretusburg of Hertogvelden een oud huis verbouwt.

Volgende woensdag is er een infomoment voor de buurtbewoners.