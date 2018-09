Loop- en fietstocht van sp.a-Groen Berchem langs 'verbeterpunten'

Sp.a en Groen in Berchem maken van de de komende autoloze zondag op 16 september gebruik om stil te staan bij de mobiliteit in het district Berchem. Ze stellen zich de vragen: "hoe houden we Berchem bereikbaar? En hoe zorgen we voor een verkeersveilig, sociaal en gezellig district?"

Sp.a – Groen Berchem organiseert een loop- en fietstocht langs 10 punten in het district waar verbetering nodig is. Freya Piryns en Erkan Öztürk begeleiden de tocht. Jinnih Beels, die ook op de Berchemse lijst staat, sluit mee af. Bij elke stop worden leden en sympathisanten geïnformeerd door één van de kandidaat-raadsleden.

De loop- en fietstocht start om 10u aan het districtshuis van Berchem en eindigt in het Toekomstbos van Berchem rond 12u.

Hieronder het lijstje van de 10 'verbeterpunten':

1. Districtshuis – “transitieplein”

2. Vijfhoek - Generaal Lemanstraat

3. Oud Berchem : leegstand en onbenutte ruimte ombuigen naar meer ruimte voor buurt- (fiets)parkings of lokale economie

4. Kruispunt Grote Steenweg – Singel : zwart punt verkeersveiligheid

5. Fietsersbrug - ecoduct

6. Pulhof : Lysenstraat/Strijdhoflaan : schoolomgeving

7. Fruithoflaan : fietspad in middenberm

8. Saffierstraat : fietsostrade – bedreigde berm

9. Hof Van Nauwelaerts : behoud de bomen

10. Toekomstbos (aan de Singel)

(Bericht en foto : sp.a-Groen Berchem)