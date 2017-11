Loop in PTS Boom door kelders en op daken ten voordele van de Warmste Week

De provinciale school PTS in Boom organiseert opnieuw een evenement ten voordele van “Music for Life” van Studio Brussel. Vorig jaar bracht de verkoop van zelfgemaakte theelichtjes maar liefst 4.530 euro op. Nu gooien ze het over een heel andere boeg en organiseren ze voor de eerste keer de PTS Trail. Een loopevenement op 1 december dwars door de gebouwen van de school.

De deelnemers leggen van 16 tot 19 uur een uitdagend parcours af door kelders, in gangen, klassen, ateliers én zelfs over het dak. Zowel leerlingen als sympathisanten kunnen deelnemen. Opbrengst gaat via Music for Life naar de VZW Booms Welkom.

Foto: Provincie Antwerpen