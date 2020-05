Looptijd maaltijd- en andere cheques verlengd

In het kader van de coronamaatregelen heeft de federale regering de looptijd van de elektronische maaltijdcheques, de ecocheques, de sport- en cultuurcheques en de cadeaucheques met zes maanden verlengd. Met die maatregel wil ze tegemoetkomen aan de vraag van consumenten die nog cheques in hun bezit hebben die dreigen te vervallen.

'Door de coronamaatregelen kunnen mensen hun cheques niet besteden. Het is dus logisch dat we de geldigheid van de cheques verlengen. Dat is goed voor zowel de consument als de handelaars, de horeca en de sport- en cultuursector', zegt De Block. Volgens Muylle zorgt de verlenging ervoor dat ongebruikte cheques niet verloren gaan. 'De cheques maken deel uit van het loonpakket en werknemers rekenen er dan ook op dat ze die kunnen gebruiken.'

De Block en Muylle benadrukken dat ze met de beslissing het advies van de Nationale Arbeidsraad hebben gevolgd. Cheques die normaal tussen 1 maart en 30 juni 2020 vervallen, zijn nu met zes maanden verlengd. De sport- en cultuurcheques worden verlengd tot 31 december van dit jaar. Een verdere uitbreiding van de geldigheid van de cheques is eventueel mogelijk, aldus De Block en Muylle, afhankelijk van hoe de situatie evolueert. 62% van de werknemers heeft recht op maaltijdcheques. 43% krijgt ook ecocheques.

De uitgiftebedrijven (Sodexo, Monizze, Edenred) zullen uitgebreid communiceren om zowel de handelaars als de begunstigden over de verlenging te informeren. Ook de werkgevers die deze cheques in het loonpakket van hun werknemers aanbieden, zullen hierover informatie ontvangen via de uitgiftebedrijven zodat zij hun werknemers op de hoogte kunnen stellen van de verlenging van de geldigheidsduur.

