Losada neemt afscheid van het Kiel: "Dit is het beste moment, het is genoeg geweest"

Een sportbericht. In het basketbal hebben de Antwerp Giants een heel belangrijke zege geboekt in en tegen Oostende. En Oostende, dat is toch nog altijd de uittredende kampioen én de lange tijd onaantastbare leider in de competitie. Maar de Sinjoren waren gisteren niet te stuiten en wonnen in het hol van de leeuw met 73 - 79. Door die overwinning beeindigen de Giants het seizoen zeker op de tweede plaats en dat levert thuisvoordeel op in de play-offs. De Giants mogen volgend seizoen ook al zeker deelnemen aan de beslissende voorronde van de Champions League. Maandag spelen de Giants nog eens tegen Oostende.