Het succesverhaal van Beerschot in de hoogste afdeling blijft maar duren. Meer nog, het begint zelfs op een sprookje te lijken. Want Beerschot heeft vandaag opnieuw gewonnen en dat op het veld van landskampioen Club Brugge. 0-1 werd het in het Jan Breydelstadion. Alweer een doelpunt van de Oostenrijkse spielmacher Raphael Holzhauser. Brugge beet nadien zijn tanden stuk op de Beerschot-defensie en een alweer sterke Mike Van Hamel. Een verslag mogen we u helaas pas in het maandagnieuws tonen. Beerschot blijft dus uiteraard wel op kop van het klassement met een straffe 9 op 9. De Mannekes zijn samen met Charleroi de fiere leider. Foto Belga