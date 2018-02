Lotte Kopecky onzeker voor WK Piste

Lotte Kopecky hield aan haar deelname aan een oefenkoers in Rumst dit weekend een ernstige blessure aan de elleboog over. De deelname aan het WK Piste in Apeldoorn komt mogelijk in het gedrang.

De wereldkampioene ploegkoers – die samen met Jolien D’hoore haar titel wil verdedigen in het Nederlandse Apeldoorn – kon een valpartij op 4 km van de finish niet vermijden en kwam terecht op de elleboog. Een eerste diagnose wijst in de richting van een barst in de radius. Verder onderzoek moet uitsluitsel brengen of haar deelname aan het WK Piste in Apeldoorn ook effectief in het gedrang komt. Die knoop wordt woensdag doorgehakt.



Eén van de rensters die in aanmerking komt als mogelijke vervanger is Shari Bossuyt. Zij last dinsdag en woensdag alvast extra trainingen in op de piste. Al blijft het ook mogelijk dat Kopecky vervangen wordt door een andere atlete uit de kern die Belgian Cycling naar het WK stuurt.