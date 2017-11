Lotto Arena decor voor spectaculaire kooigevechten

De Lotto Arena is volgende week het decor voor een erg bijzonder spektakel. Want het evenement 'Cage Warriors' komt dan voor het eerst naar Antwerpen. U mag zich verwachten aan een flinke portie spektakel. De gevechten, een mix van verschillende gevechtssporten, vinden plaats in een achthoekige kooi. Twee Belgische toppers vieren in de Lotto Arena hun afscheid van de sport. Tommy Depret, die zag u vorige week al in ons nieuws, en Ben Dandois, leerling en meester zeg maar. Vandaag zetten we de spots op de meester.